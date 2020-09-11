Gaziantep'te tepki çeken sulama
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Gaziantep'te tepki çeken sulama

Gaziantep'te tepki çeken sulama Suyun en pahalı olduğu şehirlerin başında gelen Gaziantep'te, çimenleri sulamak için kullanılan fıskiyelerin ayarsız olması kaldırımları sular içinde bıraktı.

11.09.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:02

Gaziantep'te tepki çeken sulama

GAZİANTEP - Suyun en pahalı olduğu şehirlerin başında gelen Gaziantep'te, çimenleri sulamak için kullanılan fıskiyelerin ayarsız olması kaldırımları sular içinde bıraktı.

Sıcak geçen yaz aylarında kurumaması için yoğun çaba sarf edilen Masal Parkındaki çim alanlar, fıskiyelerin ayarsızlığı sebebiyle kaldırımları suladı. Yüzlerce litre suyun kaldırımlara aktığı parka, vatandaşlar ana caddeden yürümek zorunda kaldı.

Binlerce lira masraf edilerek kurulan kapalı sulama sisteminin, kaldırımları kullanılamaz hale getirmesine vatandaşlar tepki gösterirken, bazı vatandaşlarda serinledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşların tepkisi üzerine parktaki görevliler tarafından sulama sistemi kapatıldı.

Gaziantep'te tepki çeken sulama

Kaynak: İHA

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