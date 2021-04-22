Gaziantep'te temizlik için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhu gazından etkilenen kadın iyileşti
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Gaziantep'te temizlik için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhu gazından etkilenen kadın iyileşti

Gaziantep'te temizlik için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhu gazından etkilenen kadın iyileşti
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te temizlik için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhundan etkilenen hasta, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te temizlik için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhundan etkilenen hasta, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, ev temizliğinde kullanmak üzere çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak kullanan 61 yaşındaki Eşe Fatma Aksoy, rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, halk arasında tuz ruhu olarak bilinen temizlik maddesinin aslında kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit olduğunu belirtti.

Bu temizlik maddesinin çamaşır suyuyla karıştırıldığında zehirli klor gazının açığa çıktığını aktaran Alaşehirli, şunları kaydetti:

"Bu gazın oluşumu hastamızda da gördüğümüz üzere ölümcül seyredebilecek şekilde ilerleyebilir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüse yakalanmamak sebebiyle temizliğe olan hassasiyetimiz daha da arttı. Ancak virüse yakalanmamak amaçlı kullandığımız temizlik maddelerinin ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu kimyasal ürünleri birbirleriyle karıştırmaktan ve kullanmaktan sakınmalıyız."

Hastanenin İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay ise hasta Aksoy'un hastaneye geldiğinde solunumunun durduğunu belirtti.

Hasayı yoğun bakıma aldıklarını kaydeden Elay, "Hastanın şuuru kapalıydı, akciğer ve kalpte ağır hasar vardı, durumu oldukça kritikti. Hastamızı 10 gün solunum cihazında çok yüksek ayarlarda takip ettik. Hastamızın bozulan kalp ritmi verdiğimiz ilaçlara cevap vermedi. Bu nedenle elektroşok uyguladık. Klor gazı zehirlenmesi özellikle astım ve kalp hastalarında ölümcül seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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