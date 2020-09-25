TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
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TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

25.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:34

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" ikinci gününde de tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle sürüyor.

Ortadoğu Fuar Merkezi'indeki (OFM) teknoloji yarışmaları, İnsanlık Yararına, Çevre ve Enerji, Eğitim, Akıllı Ulaşım, Tarım, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, Sürü İHA Similasyon, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje kategorisinde düzenleniyor.

Heyecanlı oldukları gözlemlenen lise ve üniversite öğrencileri, birbirinden renkli projelerini jürilerin önünde sergiliyor.

Öğrenciler rekabetin yanı sıra birbirleriyle de bilgi alışverişinde bulunarak gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Meleknur Ablak, AA muhabirine, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti.

TEKNOFEST'e gelmeden önce çok çalıştıklarını ifade eden Ablak, "Bu yarışmanın Gaziantep'te olması da mutluluk verici. Anadolu misafirperverliğiyle bilinir. Burada da bunu çok hissediyoruz. Çok sıcak bir ortam." dedi.

Yağmur suyundan enerji üretiyor

Yarışmaya yağmur suyundan enerji üreten projesiyle katılan lise 3. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Yahşi, TEKNOFEST'te olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını, jürinin değerlendirmesini beklediğini ifade etti.

İstanbul dışında farklı bir kenti görmenin kendisini heyecanlandırdığını kaydeden Yahşi, daha sonraki organizasyonlara da katılmayı hedeflediğini söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdülkadir Yaldız da TEKNOFEST'i takip ettiklerini, her zaman buraya katılmak istediklerini dile getirdi.

Fikirlerini bu organizasyon sayesinde gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Yaldız, "Burada hepimiz mühendislik öğrencisiyiz. Yeterli değiliz ama burada herkes farklı konularda bilgi sahibi. Arkadaşlarla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Görerek öğreniyoruz. Burası bizim için iyi bir fırsat. İkinci günümüzdeyiz. İlk gün sunumu yaptık. Bugün de arkadaşlara anlatıyoruz. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da stantları ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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