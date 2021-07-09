Gaziantep'te TEKNOFEST'e katılacaklara destek
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Gaziantep'te TEKNOFEST'e katılacaklara destek

Gaziantep'te TEKNOFEST'e katılacaklara destek
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde TEKNOFEST 2021'e katılacak öğrenci ve danışmanlara yönelik "Ticari İHA Pilotluk Eğitimi" sonuç toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde TEKNOFEST 2021'e katılacak öğrenci ve danışmanlara yönelik "Ticari İHA Pilotluk Eğitimi" sonuç toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılan açıklamaya göre, GAÜN'de eğitim gören 120 öğrenci ve 25 danışman için Ticari İnsansız Hava Araçları (İHA) Pilotluk Eğitimi verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, eğitimler ve yapılan çalışmalar için emek verenlere teşekkür ederek başarının tercihle başladığını kaydetti.

Bilim ve teknolojinin önemine değinen Gül, "TEKNOFEST ile Gaziantep'te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hepimiz gördük. Öğrencilerimiz yapabileceklerini gördüler. Bizler de öğrencilerimizin yapabileceklerini gördük. Bundan sonraki süreçte daha iyisini yapmayı umuyoruz." ifadeleri kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise öğrenci ve danışmanların yaz tatilinde yaptıkları fedakarlıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman imkan sunmaya hazır olduklarını ifade eden Güzelbey, "Yine eksikleriniz varsa bunları tamamlamak için bizlerle iletişim kurabilir, ulaşabilirsiniz. Gençlerimize güveniyor ve onların ülkemize katma değer katacağına sonsuz bir inancımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş da gelecekte her türlü cihaz, ekipmanın üretiminde ülkenin imar edilmesinde ve teknoloji olarak ilerlemesinde öğrencilere çok önemli sorumluluklar düştüğünü, bu konuda yüreklerini ortaya koyacağına inandığına dikkati çekti.

Ticari İHA Pilotluk Eğitimi Lisans eğitimlerine katılan öğrenci ve danışmanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı drone ehliyetlerini alarak onaylı birer pilot olmaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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Gaziantep'te TEKNOFEST'e katılacaklara destek - Haberler
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