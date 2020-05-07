Gaziantep'te "tekne orucu" geleneğiyle çocuklar oruca teşvik ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde "Tekne orucu ve oruç satın alma" geleneğiyle çocuklar oruç tutmaya özendiriliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde "Tekne orucu ve oruç satın alma" geleneğiyle çocuklar oruç tutmaya özendiriliyor.

Uygulama kapsamında ilkokul çağındaki ve daha küçük yaş grubundaki çocuklar oruç tutmaya teşvik ediliyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıkalamada, ilk defa oruç tutacak miniklerin yarım gün oruç tutmaya teşvik edildiğini, öğle ezanıyla temsili olarak iftar yaptıklarını söyledi.

Gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Yarım gün tutulan oruçlar büyükleri tarafından bir ödül karşılığında satın alınıyor. Çocuklar böylece oruç tutmaya teşvik ediliyor. Maddi hediyelerle motivasyonları artırılıyor. ve onlara tuttukları orucun asıl mükafatının Allah tarafından verileceği benimsetiliyor."

Kaymakam Mutlu, Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve MHP İlçe Başkanı İskender Gör ile "tekne orucu" tutan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA