Gaziantep'te tekel bayilerinde yılbaşı denetimi

31.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:30

Nurdağı Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle tekel bayilerinde denetim yaptı.



Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ve sigara denetimleri gerçekleştirdi.



Yapılan denetimlerde bir iş yerinde ele geçirilen bir miktar bandrolsüz içki nedeniyle yasal işlem uygulandı.



Denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA