Gaziantep'te tehlikeli serinlik Gaziantep'te tehlikeli serinlikGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden atladıkları derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.

Gaziantep'te tehlikeli serinlik

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden atladıkları derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.

İslahiye'de 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise Aydınlık Mahallesi'nden geçen ve etrafı çevrelenmiş Göz Deresi'ne tehlikeye aldırış etmeden atlıyor. Çocuklar, derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: DHA