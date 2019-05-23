Gaziantep'te 'Tehlikeli Serinlik'
Gaziantep'te 'tehlikeli serinlik'Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmaya başlamasıyla, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden dere yatağında yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Gaziantep'te 'tehlikeli serinlik'
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmaya başlamasıyla, çocuklar tehlikeye aldırış etmeden dere yatağında yüzerek serinlemeye çalışıyor.
İlçede hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşması günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan etkilenen bazı çocuklar ise Aydınlık Mahallesi'nden geçen Göz Deresi'nde tehlikeye aldırış etmeden yüzerek serinlemeye çalıştı.
Kaynak: DHA