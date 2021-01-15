Gaziantep'te tefecilik yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte tefecilik yaptıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada borçların yazıldığı 10 defter, 25 cep telefonu, 3 pos cihazı, iki bilgisayar ve çeşitli banka ve kurumlara ait çek, senet ve kredi kartları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak