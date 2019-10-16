Gaziantep'te tefecilik iddiası
Gaziantep'te tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddiası üzerine ilçe merkezinde bir ofise operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 pos cihazı, 8 farklı kişi adına banka ve kredi kartları, banka dekontları, 113 bin 755 lira, bin 100 dolar, 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayarı, çek koçanları ve senetler ele geçirildi.
İş yeri sahibi Mustafa P. gözaltına alındı.