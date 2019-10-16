Gaziantep'te tefecilik iddiası

16.10.2019 10:10

Gaziantep'te tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddiası üzerine ilçe merkezinde bir ofise operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 pos cihazı, 8 farklı kişi adına banka ve kredi kartları, banka dekontları, 113 bin 755 lira, bin 100 dolar, 1 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayarı, çek koçanları ve senetler ele geçirildi.

İş yeri sahibi Mustafa P. gözaltına alındı.

Kaynak: AA