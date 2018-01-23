Gaziantep'te Tefecilere Yönelik Operasyon
Gaziantep'te tefecilere yönelik 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te tefecilere yönelik 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik daha önceden belirlenen 9 ayrı adrese özel hareket timlerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait mermi, vatandaşlardan zorla alındığı değerlendirilen çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.