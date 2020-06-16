Gaziantep'te tedirgin eden görüntü... Sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu
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Gaziantep'te tedirgin eden görüntü... Sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu

Gaziantep'te tedirgin eden görüntü.

16.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:30

Gaziantep'te tedirgin eden görüntü... Sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs ile başlayan 'sosyal mesafe' döneminde sosyal mesafe kuralına en az uyan ile Gaziantep oldu.

Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise ürküttü. 2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep 20 milyonluk İstanbul'u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte ise maske kuralını en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi.

Bugüne kadar kentte kurala uymadığı tespit edilen 32 bin 53 kişiye para cezası kesilirken, 20 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

Günlük açıklanan vak'a tablolarından son günlerde yaşanan artışlar korona virüsün ikinci dalgası için endişe oluşturuyor.

Vatandaş yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısında ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayılıyor.

Gaziantep'te tedirgin eden görüntü... Sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu

Kaynak: İHA

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