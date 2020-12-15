Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası

15.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:58

Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası Gaziantep'te emniyet ekiplerinin dün gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası

GAZİANTEP - Gaziantep'te emniyet ekiplerinin dün gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep kent merkezinde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye para cezası kesildi. İl emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya dün kent genelinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 314 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 20 yaş altı 5 şahıs ile 65 yaş üstü 2 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 267 şahsa idari yaptırım uygulandı. Denetimler kapsamında 357 işyeri de denetlendi.

Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

İlgili Haberler

Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası
Salgın tedbirlerini ihlal eden 687 kişiye para cezası
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Eğirdir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ve tedbirlere uyulmayan bir iş yerine ceza uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Aleyna Tilki Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Kylian Mbappe
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:58:54. #1.14#
title