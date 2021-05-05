Gaziantep'te, tedbirleri ihlal eden 359 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te, tedbirleri ihlal eden 359 kişiye ceza

Gaziantep'te, tedbirleri ihlal eden 359 kişiye ceza
Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 359 kişiye polis ekiplerince idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 359 kişiye polis ekiplerince idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 342, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye 900'er TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 510 kişi ise ikaz edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
İKAMET KARTI BULUNAN İRANLI KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKINCA CEZA YEDİ
İKAMET KARTI BULUNAN İRANLI KISITLAMADA SOKAĞA ÇIKINCA CEZA YEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Burak Sergen Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Salih Uçan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, tedbirleri ihlal eden 359 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:22:48. #1.15#

title