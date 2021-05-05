Gaziantep'te, tedbirleri ihlal eden 359 kişiye ceza

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 359 kişiye polis ekiplerince idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 359 kişiye polis ekiplerince idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 342, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye 900'er TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 510 kişi ise ikaz edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ