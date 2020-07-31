Gaziantep'te, tedbirlere uymayan 3 bin 346 kişiye ceza
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Gaziantep'te, tedbirlere uymayan 3 bin 346 kişiye ceza

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 346 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te, tedbirlere uymayan 3 bin 346 kişiye ceza
31.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:18

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 346 kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış ile dikkat çeken Gaziantep'te güvenlik güçleri, vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde, uyarılara rağmen sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı saptanan 3 bin 346 kişiye idari para cezası kesildi.Ekiplerin, işyerlerine yönelik yaptığı denetimlerde kontrol edilen 417 işletmede, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Kaynak: DHA

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