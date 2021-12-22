Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı - Haberler
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Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı Gaziantep'te meydana gelen yangında peronda bekleyen TCDD personellerine ait vagonlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen yangında peronda bekleyen TCDD personellerine ait vagonlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TCDD' ye ait bakım onarım personellerinin sevkiyatı için kullanılan vagonlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerince yapılan söndürme çalışma sonucu alevler diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal - Son Dakika Haberleri

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