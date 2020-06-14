Gaziantep'te taziye ziyareti kabul eden aileye Kovid-19 cezası
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Gaziantep'te taziye ziyareti kabul eden aileye Kovid-19 cezası

Gaziantep'te, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kişinin taziye ziyaretlerini kabul eden aileye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te taziye ziyareti kabul eden aileye Kovid-19 cezası
14.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:42

Gaziantep'te, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kişinin taziye ziyaretlerini kabul eden aileye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idari para cezası kesildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Parmakkapı Mahallesi'nden taziye için Gaziantep'e gelen 15 kişinin dönüşte Kovid-19 tedbirleri nedeniyle karantinaya alınmasının ardından çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili haberlerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde, 5 Haziran'da kalp krizi nedeniyle vefat eden M.G isimli şahsın ailesine taziye ziyaretinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak aileye, ziyaret yasağını yok saymaları nedeniyle gerekli idari para cezası uygulanmış olup, bahse konu aileyle ilgili sağlık birimleriyle koordinasyon sağlanmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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