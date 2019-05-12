Gaziantep'te Tasavvuf Müziği Konseri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Zikir Meclisi Topluluğunca "Gelin Beraber Yanalım" adlı konser verildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Zikir Meclisi Topluluğunca "Gelin Beraber Yanalım" adlı konser verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, sunucu Mikail Şimşek, şiir ve naat okudu, Hazreti Peygamber'in hayatından örnekler sundu.
Program, Ömer Faruk Belviranlı yönetimindeki Zikir Meclisi Topluluğu tarafından "Gelin Beraber Yanalım" konseriyle devam etti.
Tasavvuf müziğinin nadide eserlerine yer verilen konserin ardından zikir meclisi kuruldu.
Zikir eşliğinde sema gösterisi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, günün anısına, Ömer Faruk Belviranlı'ya çiçek takdim etti.