Gaziantep'te tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü
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Gaziantep'te tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi öldü
30.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:37

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi'nde Mehmet B. (52) ile oğlu F.B. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. babasına tabancayla ateş etti.

Yaralanan Mehmet B, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet B. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olayın ardından kaçan F.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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