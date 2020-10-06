Gaziantep'te tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
06.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:49
Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde M.T. ile eşi Ş.T. arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri şüpheli Ş.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak