Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Kocatepe Mahallesinde ikamet eden Ökkeş P. ile eşi Dilan P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre, Ökkeş P. eşini tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Dilan P, ambulansla kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, Ökkeş P'yi eşini vurduğu iddiasıyla gözaltına aldı.