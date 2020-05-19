Gaziantep'te tarımsal faaliyetler devam ediyor
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Gaziantep'te tarımsal faaliyetler devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan 3 bin 500 mevsimlik işçi, biber tarlasında çalışmaya başladı.

Gaziantep'te tarımsal faaliyetler devam ediyor
19.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan 3 bin 500 mevsimlik işçi, biber tarlasında çalışmaya başladı.

Özel izinle ilçeye gelen mevsimlik işçiler, tarım arazilerinin yoğunlaştığı, Yeşilova, Çubuk, Akınyolu, Yesemek, Örtülü, Elbistanhöyüğü, Şahmaran, Ortaklı ve Karakaya mahallelerinin kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen işçilere maske ve hijyen malzemeleri teslim edildi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Kovid-19 salgınına rağmen tüm tedbirlerin alınarak İslahiye Ovası'nda bölgenin en önemli ürünlerinden kırmızı biberin üretimi için çevre il ve ilçelerden 3 bin 500 mevsimlik işçi misafir edildiğini belirtti.

Köse, pul biberi ihracatında lider olan ve 91 ülkeye ihracatı bulunan Gaziantep'teki en büyük biber üreticisi konumundaki İslahiye'de bu sayının biber hasat sonrasında artacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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