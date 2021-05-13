Gaziantep'te tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu
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Gaziantep'te tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu

Gaziantep'te tarım işçileri bayramda tarlanın yolunu tuttu
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nı tarlada mesai yaparak geçiriyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nı tarlada mesai yaparak geçiriyor.

Araban Ovası'nda çalışan tarla işçileri, bayram sabahı günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tuttu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak sarımsak toplayan işçiler, zorlu mesailerine ara vermeden devam ediyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, işçileri tarlada ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İşçilere kolaylık dileyen Altun, "Bayram olmasına rağmen tarım işçilerimiz çiftçilerimizle beraber sarımsak sökümü yapıyor. Topraktan söktükleri sarımsakları el bağı yapıyorlar. Bayramda da çocuklarıyla beraber kavurucu sıcaklarda tarlada çalışan tarım işçilerinin emeklerine sağlık." dedi.

Tarım işçisi Fatma Kılıç, çalışmak için Şanlıurfa'dan 6 çocuğuyla geldiğini ve bayramı tarlada geçirdiklerini anlatarak, "Çocuklarımız için, kendimiz için çalışmak zorundayız, çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.

Sarımsak üreticisi Mustafa Yalçın ise bayramı tarlada işçilerle beraber karşıladıklarını anlatarak bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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