Gaziantep'te Tarım Çalıştayı düzenlendi
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Gaziantep'te Tarım Çalıştayı düzenlendi

Gaziantep'te Tarım Çalıştayı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım Çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım Çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay kapsamında kent merkezi ve ilçelerde tarımda kırsal kalkınma modelini geliştirmek için değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda, "Gaziantep Tarım Modeli"ne uygun saha çalışmaları yapılarak hedefler belirlenecek.

Tarıma yönelik yeni yol haritaları çizilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, çalıştayın Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yıl önce ortaya koyduğu tarım modelinin bir adım daha ileriye götürülmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Seçkin, çalıştayda Gaziantep Valiliği başta olmak üzere diğer paydaşlarla ortak bir masa oluşturulduğunu, tarımda kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına yeni kararlar alınarak hedefler belirleneceğini ifade etti.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Gaziantep Orman İşletme Müdür Yardımcısı Zeynel Öztürk, Toprak Mahsulleri Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Uğur ve Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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