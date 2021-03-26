Gaziantep'te tarım arazilerinde kurulu güneş panellerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te tarım arazilerinde kurulu güneş panellerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'te tarım arazilerinde kurulu güneş panellerini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde çok sayıda güneş paneli, jeneratör, kablo ve tarım aletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

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Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde çok sayıda güneş paneli, jeneratör, kablo ve tarım aletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Her iki ilçedeki 11 adresten tarım arazilerinde kurulu güneş panelleri, panellere ait jeneratör, kablo ve muhtelif eşyaların çalınması üzerine Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri araştırma başlattı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, C.K, M.Ç. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 101 güneş paneli, 10 kontrol rölesi, 135 muhtelif elektrik malzemesi, 2 jeneratör, bir dalgıç pompası, bir kaynak makinesi ve 145 muhtelif eşya ile hırsızlıkta kullanılan 2 araç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.Ç. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonetlerle getirilen eşyalar sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Çalınan güneş panellerini teslim alan Resul Topal, gazetecilere, hırsızlık olayı nedeniyle 100 bin lira civarında zararının ortaya çıktığını belirterek, "Sağ olsun jandarmamız beni bu zarardan kurtardı. Yakalanan suçluların hak edeceği cezayı alacağına inanıyor ve olayı çok kısa bir sürede aydınlatan jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Allah askerimizden razı olsun." dedi.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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