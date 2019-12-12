Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası
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Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tarım aleti ile traktör römorku çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

12.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:00
Gaziantep'te tarım aleti ve römork hırsızlığı iddiası

'in ilçesinde bir tarım aleti ile traktör römorku çaldığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde farklı tarihlerde bir tarım aleti ile traktör römorku çalınması ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında her iki olayı da gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. isimli şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin iş yerinde arama yapan ekipler, burada çalınan tarım aleti ve römorku buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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