29.11.2019 00:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:48

Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda, kapağında "Çarmıha gerili İsa" figürünün yer aldığı tarihi kitap ele geçirildi.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ünaldı Mahallesi'nde bir araç durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda "Çarmıha gerilmiş İsa" figürü kabartmalı ve latince yazıldığı tahmin edilen tarihi bir kitap kitap ele geçirildi. Üzerinde altın işlemelerin ve çeşitli yazıların olduğu kitap muhafaza altına alınırken, kitabın içeriği ve döneminin ise yapılacak çalışmalarla belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınırken şahıslar hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İHA