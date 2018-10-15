Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki operasyonda, 13. yüzyıla ait İbranice el yazması iki kitap ele geçirildi.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki operasyonda, 13. yüzyıla ait İbranice el yazması iki kitap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akyol Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, 13. yüzyıla ait İbranice el yazması iki kitap ele geçirildi.
Kitapları satmak için müşteri aradığı belirlenen Suriyeli A.E, gözaltına alındı.