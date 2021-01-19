Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi
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Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi

19.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:10
Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi

Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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