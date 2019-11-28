Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

28.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:08

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri, Ünaldı Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, üzerinde haç işareti, içinde ise bazı resim ve yazıların bulunduğu tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bir kitap ele geçirdi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA