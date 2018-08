Gaziantep'te tarhana yapımına başlandı

GAZİANTEP - Gaziantep in yöresel ürünleri arasında yer alan ve bölgede kış ayların vazgeçilmez çorbası olan tarhananın yapımına başlandı.

Bölgede Gaziantep ve Kahramanmaraş başta çevre il ve ilçelerde yoğun olarak tüketilen tarhana, protein yönünden oldukça zengin içeriği ile de ilgi görüyor. Bölgedeki kadınlar tarafından kışlık yiyecek olarak hazırlanan tarhananın yapımına başlandı. Her yıl genelde Temmuz ayında yapılan tarhananın, bu yıl yapımına ise aşırı sıcaklar nedeniyle Ağustos ayında başlandı. Serin ve rüzgarlı havada yapılması gereken tarhana nedeniyle bölgedeki kadınlar hummalı bir telaş içerisinde bulunuyor.

Yağlı ve az ekşi yoğurt ile dövme karıştırarak yapılan tarhana et makinelerin büyük dişlisinden geçirilerek, karışının sağlanmasında sonra yere serilerek kurutuluyor.

Kuruduktan sonra çuvallanan tarhanalar, kış mevsimine kadar ise serin ve kuru yerlerde saklanıyor.

Tarhanalar kış mevsiminde çorbası yapılarak sıcak sıcak içilirken, kokusu ve lezzeti ile de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.