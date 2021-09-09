Gaziantep'te taraftarlara aşı ve PCR testi uyarısı
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Gaziantep'te taraftarlara aşı ve PCR testi uyarısı

Gaziantep'te taraftarlara aşı ve PCR testi uyarısı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği, spor müsabakalarını izleyecek taraftar ve müsabakada görev alacaklara aşı ve PCR testi konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Valiliği, spor müsabakalarını izleyecek taraftar ve müsabakada görev alacaklara aşı ve PCR testi konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan "Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat" ve İçişleri Bakanlığı'nın "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu genelge hükümleri gereğince, spor müsabakalarında stadyumlarda bulunan taraftar ve personelin sağlığının korunması amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bileti bulunmayan hiçbir vatandaşımız stadyuma alınmayacaktır. 12 yaş altı çocukların hiçbir şekilde stadyumlara girişlerine izin verilmeyecektir. 12 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız, gerekli aşı ve PCR testi prosedürünü tamamlamaları halinde stadyumlara alınabilecektir. Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişleri ile ilgili turnike alanlarında Emniyet Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personel ve alanda bulunan kameralar yardımıyla tespitler gerçekleştirilmekte olup, aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. " denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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