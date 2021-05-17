Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
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Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Güncel

Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı Gaziantep'te korkutan görüntüler Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan 17 günlük tam kapanma kararının bitmesinin ardından Gaziantep'in merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı

Gaziantep'te korkutan görüntüler

GAZİANTEP - Koronavirüs salgınından dolayı uygulanan 17 günlük tam kapanma kararının bitmesinin ardından Gaziantep'in merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

17 günlük tam kapanma kararının bitmesinin ardından Gaziantep'in tarihi ve turistik caddelerinde oluşan insan yoğunluğu korkuttu. Alışveriş yapmaları gerektiği için dışarı çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, kısmi kapanmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Tarihi ve turistik caddelerde denetimleri sıklaştıran polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara maske ve mesafe uyarılarında bulundu.

Tam kapanma Gaziantep'te etkili oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs rakamlarına göre, Gaziantep'te vaka sayısında yüzde 19,7'lik bir düşüş yaşandı. 100 binlik vaka sayısına göre hesaplanan haftalık korona virüs tablosunda tam kapanma uygulaması öncesi 167,91 vaka sayısından 134,83 vaka sayısına gerileyen Gaziantep'te yüzde 19,7'lik düşüş yaşandı.

"Kısmi kapanmadan yanayız"

Alışveriş yapmak için dışarı çıktığını belirten Ahmet Mekikçi, tam kapanmadan dolayı yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, "İnsanların aşırı şekilde içerde tutulması toplumu gerdi. İnsan sağlığı önde gelir. İnsan sağlığı baz alınarak bir süre kısıtlama yapıldı. Esasında bizim millette de biraz gevşeme geldiği zaman pikniğe gidiyorlar. Ne yapsınlar insanlarda içerde otur otur sıkıldılar. Her şeyin önünde sağlık gelir. Devletimiz insanları içerde tutma meraklısı değil. Çünkü devletimizin de ekonomisini etkiliyor. Nerde hareket orada bereket demişler. İnsan sağlığını baz alarak ekonomiyi de diri tutmak lazım. Kısmi kapanmadan yanayız" diye konuştu.

Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı
Tam kapanmanın ardından caddeler doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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