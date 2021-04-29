Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi mezarlık ziyareti

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte, bugün başlayacak 'tam kapanma' öncesi mezarlıklar ziyaret edildi. Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara gidemeyecek olan aileler, kapanmaya saatler kala ziyaret yapıp, dua etti. Şehit ailesi ve yakınları da şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI