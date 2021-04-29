Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk

Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi, berberlerde yoğunluk yaşandı.

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi, berberlerde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanmanın başlamasıyla birlikte faaliyetleri durdurulacak olan berberlerde yoğunluk oluştu. Müşterileri kabul eden berberler, kurallara uyarak müşterilerini randevu ile içeri aldı. İş yerlerini dezenfekte eden berberlerin, maske ve eldiven taktığı görüldü. Bazı berberler ise teması en aza indirmek için iş yerlerini tek kişilik odalar yaparak her odaya bir müşteri kabul etti.

'KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK VAR'Tam kapanma öncesi 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını ve gerekli tedbirlerini aldıklarını söyleyen kuaför Mehmet Tekin Karakan, pandemi ile birlikte iş yerlerini odalara bölerek her odaya bir müşteri aldıklarını söyledi.Bayram arifesi gibi yoğunluk yaşadıklarını ifade eder kuaför Mehmet Tekin Karakan, "Koronavirüs pandemisinden dolayı önceki günlerimiz çok sakin geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde alınan tam kapanma kararı sonrası müşteri yoğunluğumuz oldukça arttı. Şu an bayram öncesi arife yoğunluğu gibi yoğunluk oldu. Bizlerde alınan kapanma kararı sonrası bu yoğunluğu 3 güne sığdırmaya çalıştık. Teması azaltmak için randevuyla çalışıyoruz. Randevuyu alan müşterilerimiz saatinde gelerek tıraşını oluyor. Pandemiden dolayı dizaynımızı değiştirdik ve tıraş yapma alanlarını birer kişilik odalar şeklinde yaptık. Salonlarımızda bulunan koltukların mesafesini de yaklaşık 3 metre ayırdık ve iş yerimizi pandemi şartlarına göre ayarladık. Odalarımıza müşteriden başka giren çıkan olmuyor.  Bizde maskelerimiz hiçbir şekilde çıkarmıyoruz ve pandemi şartlarına göre çalışıyoruz. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Her müşteriden sonra bütün aletleri dezenfekte edip tekrar işimize koyuluyoruz" dedi.

Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk
Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Töre Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 'tam kapanma' öncesi berberlerde yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:34:20. #1.15#

title