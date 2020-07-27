Gaziantep'te taklit ürün operasyonu Gaziantep'te ünlü bir markanın logosunun basılı olduğu 8 bin 964 taklit ürün ele geçirildi.

Gaziantep'te ünlü bir markanın logosunun basılı olduğu 8 bin 964 taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesindeki 2 iş yerinde ünlü bir markanın taklit ürünlerinin üretildiğini tespit etti.

İş yerlerinde yapılan aramada ünlü markaların logolarının basılı olduğu 8 bin 964 taklit terlik, 1901 şilte ve terlik tabanı ele geçirdi.

Ürünlerin 1 milyon 758 bin 800 lira olduğu değerlendirilirken ekiplerin söz konusu 2 iş yeri sahibi hakkında işlem yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA