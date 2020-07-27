Gaziantep'te taklit ürün operasyonu
Gaziantep'te ünlü bir markanın logosunun basılı olduğu 8 bin 964 taklit ürün ele geçirildi.
27.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:17
Gaziantep'te ünlü bir markanın logosunun basılı olduğu 8 bin 964 taklit ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesindeki 2 iş yerinde ünlü bir markanın taklit ürünlerinin üretildiğini tespit etti.
İş yerlerinde yapılan aramada ünlü markaların logolarının basılı olduğu 8 bin 964 taklit terlik, 1901 şilte ve terlik tabanı ele geçirdi.
Ürünlerin 1 milyon 758 bin 800 lira olduğu değerlendirilirken ekiplerin söz konusu 2 iş yeri sahibi hakkında işlem yapacağı öğrenildi.
Kaynak: AA