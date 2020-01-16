Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi
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Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.

16.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:02
Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi

'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri, oto yedek parçaların taklitlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yüksek 250 taklit yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.

Kaynak: AA
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