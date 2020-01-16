Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.
16.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:02
Gaziantep'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda sahte taklit oto yedek parçaları ele geçirildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, oto yedek parçaların taklitlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda piyasa değeri yüksek 250 taklit yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.
Kaynak: AA