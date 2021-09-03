Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı

Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajına 40 bin adet balık yavrusu bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajına 40 bin adet balık yavrusu bırakıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde, Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 40 bin adet aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Yapılan balıklandırma çalışmasıyla gölette istilacı türlerin azaltılması, sofra ve ekonomik değeri olan yerli türlerin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı
Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Salih Uçan Samet Aybaba Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına balık bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:51:29. #1.14#

title