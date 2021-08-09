Gaziantep'te tahin fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Gaziantep'te tahin fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep'te tahin fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tahin fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında fabrikada hasar oluştu.
Fabrikada soğutma işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir