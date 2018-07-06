Gaziantep'te Taciz İddiasında 1 Tutuklama, 22 Gözaltı

Gaziantep'te bir kız çocuğuna taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.C isimli şahıs tutuklanırken, taciz iddiasını bahane ederek sosyal medyadan kaos, kargaşa ve infial oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunan 22 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde R.C isimli şahsın bir çocuğa taciz ettiği ileri sürülmüş ve iddianın ardından mahalleli sokağa dökülmüş, yaşanan gerginlik ise polis ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırılmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan haberler üzerine ise Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde vatandaşlar sokağa çıkarak, Suriyelilere ait iş yeri ev ve araçları taşlamıştı. Gece boyu devam eden gerginliğin ardından ise bir çok Suriyeli iş yerlerinin kepenklerini açmazken, polis ise Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde geniş güvenlik tedbirleri almıştı.

Olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülürken, olayların başlamasına neden olan ve gözaltına alınan R.C isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gece boyu devam eden olaylarla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, sosyal medya üzerinden toplumu yönlendirerek, kaos, kargaşa ve infial oluşturan paylaşım ve yorum bulunanlara yönelik de çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler, tespit ettikleri 22 kişiyi gözaltına aldı.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliği R.C isimli şahsın 6 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz ettiği iddiası ve sonrasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada ise cinsel tacize uğradığı ileri sürülen kız çocuğunun adli tabibe sevk edildiği belirtilerek, "Şahinbey İlçemizde 05.07.2018 tarihinde meydana gelen "çocuk istismarı" olayında

duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin anında müdahalesiyle şüpheli R.C adlı şahıs gözaltına alınmış, mağdur olduğu iddia edilen

çocuğun adli tabibe sevki sağlanmıştır.Olay sonrasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından vatandaşlarımızla Suriyeliler arasında çatışma çıkarmak, toplumda kaos, kargaşa ve infial oluşturmak amacıyla çeşitli yorum ve paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu maksatla haber, yorum ve paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen (22) şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce kısa süre içerisinde gözaltına alınmış, haklarında yürütülen adli tahkikatı müteakip adli mercilere sevkleri sağlanacaktır" denildi.

Özürlü iddialarına yalanlama

Tacize uğradığı ileri sürülen kızın down sendromlu ve özürlü olduğu yönündeki iddialara da cevap verilen valilik açıklamasında, "İstismar olayının mağduru olduğu iddia edilen çocuk; Suriyeli 6 yaşındaki bir kız çocuğu olup, down-Sendromlu, dilsiz veya engelli değildir. Çocuğun sevk edildiği Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları

Hastanesince (Adli Tabip) yapılan geniş çaplı tetkik ve tahliller neticesinde düzenlenen Adli raporda "Nitelikli istismar emaresine rastlanılmadığı" tanı ve teşhisinde bulunulmuştur. Adli makamlara sevk edilen Suriyeli (R.C) adlı şüpheli şahıs tutuklanmıştır. İnsanlık suçu olarak değerlendirdiğimiz "çocuk istismarı" olaylarının önlenmesi konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlık ve güvenlik güçlerimize olan destekleri takdire şayandır. İnanıyoruz ki bu ve benzeri her türlü istismar olayına hep birlikte karşı koyacak, suça

karışanların Adalet önünde hak ettiği cezayı almaları için gayret göstereceğiz. Gözlerimizin aydınlığı ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza yönelik her türlü

saldırıyı, bu tür olayları kullanarak yapılan yorum ve paylaşımlarla huzur ve asayişimize, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kasteden bütün yaklaşımları esefle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

22 kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal medya üzerinden toplumu kaos, kargaşa ve infial oluşturmaya yönelik paylaşım ve yorum yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan 22 kişi adli makamla sevk edildi. Zanlılar, geniş güvenlik tedbirleri arasında adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP