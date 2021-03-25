Gaziantep'te tabancayla bir polisi yaralayan otomobil sürücüsü kolundan vurularak yakalandı
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Gaziantep'te tabancayla bir polisi yaralayan otomobil sürücüsü kolundan vurularak yakalandı

25.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:47
Gaziantep'te tabancayla bir polisi yaralayan otomobil sürücüsü kolundan vurularak yakalandı

Gaziantep'te ekiplerden kaçarken tabancayla ateş açıp bir polis memurunu yaralayan otomobil sürücüsü, kolundan vurularak ele geçirildi.

Gaziantep'te ekiplerden kaçarken tabancayla ateş açıp bir polis memurunu yaralayan otomobil sürücüsü, kolundan vurularak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Merkez Şahinbey ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri 27 BN 516 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışan sürücü yönetimindeki otomobil, Yeditepe Mahallesi Şehit Polis Hasan Aslan Caddesi'nde polis aracına çarparak durdu.

Araçtan çıkıp kurusıkıdan bozma tabancasıyla ateş açan şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan biri polis memuru H.T'ye isabet etti.

Karşılık veren polis ekipleri de şüpheliyi kolundan yaralayarak yakaladı.

25 Aralık Devlet Hastanesinde tedaviye alınan şüphelinin, hırsızlık suçundan 12 kaydının bulunduğu ve aynı suçtan 4 farklı dosyadan yakalama kararı ile aranan F.F.İ. olduğu anlaşıldı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan polis memuru H.T'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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