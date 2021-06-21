Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, süt yüklü kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, süt yüklü kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonet, tarlaya sürüklenirken, kasadaki sütler ise yola döküldü. 

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden Murat Şahin Okçu (23) yönetimindeki 80 ACH 088 plakalı süt yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Oktay Hayta'nın (31) kullandığı 31 AGD 302 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasasındaki sütlerin yola döküldüğü kamyonet, yol kenarındaki tarlaya sürüklendi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih Dikoğlu (32) ve Ahmet Salih Çiçek (23) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen sütler ise belediye görevlilerince temizlendi.


Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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