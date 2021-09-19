Gaziantep'te 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi - Haberler
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Gaziantep'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Kültür Sanat
Gaziantep'te

Gaziantep'te bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gaziantep'te bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen yaklaşık 60 kadın, Masal Parkı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, polis eskortu eşliğinde parkta pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Şule Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Etkinliğin 150 farklı şehirde eş zamanlı düzenlendiğini ifade eden Sayın, "Gaziantep'te 2019 yılında ilkini düzenlemiştik. Bu yıl ikincisini düzenledik. Sokakların egzoz yerine çiçek kokmasını istiyoruz ve kadınların bisikletlerle sokaklarda var olmasını istiyoruz. Bu yüzden her yıl eylül ayında bu turumuzu düzenliyoruz." dedi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi - Haberler
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