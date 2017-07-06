Gaziantep'te, Suriyelileri Protesto Çağrısına: 9 Gözaltı

GAZİANTEP'te, sosyal medyadan Suriyeliler'i protestoya yönelik toplanma amaçlı çağrıda bulunan ve bunları paylaşan 9 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanıldığı açıklamada. Açıklamada, "4-5 Temmuz 2017 tarihlerinde sosyal medya yoluyla Suriyeliler'i protesto etmek üzere provokasyon amaçlı toplanmaya yönelik çağrılar yapan, bu çağrıları paylaşarak katılım sağlamaya çalışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır" denildi. - Gaziantep