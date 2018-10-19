Gaziantep'te Suriyelilere Yönelik Araştırma

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan araştırmada, Suriyelilerin yüzde 56'sının uygun şartlar oluştuğunda ülkelerine dönmek istediği, yüzde 81'inin ise bugüne kadar ne mahkemeye ne de karakola gitmediği belirlendi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, düzenlediği basın toplantısında, üniversite olarak Suriyeliler konusunda önemli araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Suriyeliler konusunda ciddi kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Gür, bu nedenle kentteki Suriyeliler arasında yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçları kitaplaştırarak, dünya kamuoyuyla paylaşmak için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımladıklarını kaydetti.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin ise yaptıkları araştırmanın Gaziantep'teki 190 mahallede yaşayan bin 824 bireyle yüz yüze yapılan görüşmelerde yöneltilen 79 soruya verilen yanıtlara göre gerçekleştirildiğini kaydetti.

Araştırmada, Gaziantep'teki Suriyelilere ülkelerine dönme niyetlerinin sorulduğunu belirten Gültekin, Suriyelilerin yüzde 56'sının uygun şartlar oluştuğunda ülkelerine dönmek istediklerini beyan ettiğini vurguladı.

Ankete katılanlardan sadece yüzde 3,6'sının Türk vatandaşlığı aldığını, yüzde 9'unun başvuru sürecinin devam ettiğini, yüzde 35,9'unun ise kesinlikle vatandaşlık başvurusu yapmayı düşünmediğini dile getiren Gültekin, "Araştırma sırasında ekiplerimiz 727 evlilik tespit etti. Evliliklerin yüzde 74'ünün Suriyelilerin kendi aralarında gerçekleştiği anlaşıldı. Bu konudaki araştırma oldukça anlamlı bir sonucu da ortaya çıkardı ki, evliliklerin yüzde 24 gibi önemli bir bölümü, Türklerle evlenen Suriyeli kadınların gerçekleştirdiği evlilikler olması." diye konuştu.

Yüzde 11'i lisans mezunu

Halk arasında Suriyelilerin kriminal olayları tırmandırdığı ve suç işleme oranını arttırdığı yönünde iddialar olduğunu ifade eden Gültekin, şunları kaydetti:

"Oysa, Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerden yüzde 81'i ne mahkemeye ne de karakola gitmemiş. Çeşitli nedenlerle gidenlerin oranı ise toplam nüfusun yüzde 19'u kadar. Bunların da 69,5'i resmi evrak işlemleri için gittiklerini beyan ediyor. Yüzde 21,2'si davacı olarak, yüzde 6,5'i davalı sıfatıyla, yüzde 2,8'i ise tanık olarak mahkeme ya da karakola gittiğini belirtiyor. Bu araştırma, Gaziantep'teki Suriyelilerin asayiş olaylarıyla özdeşleştirilmesi tutumunun tutarsızlığını ortaya çıkarıyor. Başka bir deyişle, Suriyelilerin asayiş meselesi ortaya çıkardığı yolundaki iddiaların mesnetsiz olduğunu teyit ediyor."

Araştırmaya göre Gaziantep'teki Suriyelilerin genç nüfusa sahip olduğunu aktaran Gültekin, Suriyelilerin yüzde 29'unun ilkokul, yüzde 26'sının orta öğretim, yüzde 11'inin de lisans mezunu olduğunu, yüzde 26,4'ünün ise okur-yazar olmadığını kaydetti.

Toplantıya, araştırmayı gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu ve doktor öğretim üyeleri Yücel Karadaş, Muhsin Soyudoğan, Şenay Leyla Kuzu, Sinan Tankut Gülhan, Mustafa Doğanoğlu, Ayşen Utanır, Çağrı Arslan ile uzman Nur İncetahtacı da katıldı.