Gaziantep'te Suriyeliler Için Toplum Merkezi

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı işbirliğiyle Suriyeliler için 4 katlı Toplum Merkezi açıldı.23 Nisan Mahallesi'nde yapılan Toplum Merkezi açılışına; Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Programlar Direktörü Tolga Buca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tolga Buca, açılışı yapılan Toplum Merkezi'nde Suriyeliler için danışmanlık hizmetleri verileceğini ve sanatsal faaliyetlerin yürütüleceğini kaydetti. Buca, ayrıca merkezin kafe olarak da kullanabileceğini ve çocuklar için oyun aktivitelerinin de gerçekleştirileceğini söyledi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın ise, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile birlikte açılışını gerçekleştirdikleri Toplum Merkezi'nin Suriyelilere oldukça faydalı olacağını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Toplum Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.