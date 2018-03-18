Gaziantep'te Suriyeli Yetim Çocuklara Yardım

Gaziantep'te savaş mağduru 500 Suriyeli yetim çocuğa Kur'an-ı Kerim ve kıyafet yardımı yapıldı.

Suriye'deki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden ve Gaziantep'te kendileri için açılan yetim evinde kalan Suriyeli 500 yetim çocuğa, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından Kur'an-ı Kerim, elbise ve ayakkabı dağıtıldı. Suriyeli yetim çocuklara periyodik aralıklarla elbise ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirten İMKANDER Gaziantep Başkanı Sait Gökdere, bu kez ise yetim çocukların ailelerinden gelen talep üzerine Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini kaydetti. Gökdere, "Yaklaşık 5 yıldır Gaziantep'te Suriyeli ve Türkiyeli yetim çocuklar ile ilgileniyoruz. Tek amacım yetimleri sevindirmek ve onlara yardımcı olabilmektir. Onun için burada genelde yetimler ile ilgili dağıtımlar ve paylaşımlardır. O yüzden şu anda çocuklar dinden uzak kalmamaları için onlara Kur'an-ı Kerim dağıttık. 500 tane çocuğa Kur'an-ı Kerim, ayakkabı ve kışlık elbiseler dağıttık" diye konuştu. - GAZİANTEP