Gaziantep'te Suriyeli uyruklu kişi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Ahmed Neccar, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Ahmed Neccar, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.
Neccar, Ulus Caddesi'nde yürüdüğü esnada para ve banka kartlarının yer aldığı cüzdan buldu.
Cüzdanı sahibine ulaştırmak için girişimlerde bulunan Neccar, başvurduğu tanıdıkları sayesinde cüzdan sahibi yerel radyocu İbrahim Kurt'a ulaştı.
Neccar, cüzdanı Kurt'a teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek