Gaziantep'te, Suriyeli'leri Protesto Çağrısına 7 Gözaltı

GAZİANTEP'te, sosyal medyadan Suriyeli'leri protestoya yönelik toplanma amaçlı paylaşımlarda bulundukları saptanan 7 kişi gözaltına alındı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kentte barınan Suriyeli'leri protesto etmek amacıyla sosyal medya aracılığıyla toplanma çağrısında bulunan 8 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler, Barış ve Barak mahallelerinde belirlenen adreslerde savcılık talimatıyla arama yaptı. Bazı bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına el konulurken, kimlikleri belirlenen ancak açıklanmayan 7 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise arandığı belirtildi. - Gaziantep