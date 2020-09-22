Suriyeli kuzenlerden 11 gündür haber alınamıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriyeli kuzenlerden 11 gündür haber alınamıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 11 Eylül'de evlerinden ayrılan Suriye uyruklu Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin'den 11 gündür haber alınamıyor.

22.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:11

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 11 Eylül'de evlerinden ayrılan Suriye uyruklu Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin'den 11 gündür haber alınamıyor.

Akdere Mahallesi'ndeki amcasının evine giden Esra Hüseyin (15) ile amcasının kızı Hatice Hüseyin (17), 11 Eylül'de akşam saatlerinde evden çıktı.

Suriye uyruklu aileler, kızlarından bir daha haber alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarının hayatından endişe eden aileler, çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor.

Suriyeli kuzenlerden 11 gündür haber alınamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Halife Hafter Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Hazal Kaya Seda Sayan Aytaç Ağırlar
Spor Tisserand Arda Turan Okan Buruk Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriyeli kuzenlerden 11 gündür haber alınamıyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 16:12:01. #1.14#
title